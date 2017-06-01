Google Play Store APK indirme işlemlerini haberimizdeki adımları takip ederek sizler de yapabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip cihazlarda, uygulama ve oyunların indirilmesi için resmi olarak kullanıma sunulan servis Google Play Store'dur. Google Play Store sayesinde telefonda kurulu olan uygulama ve oyunların güncellemesi de yapılabildiği gibi kişilerin Google Play Store indirmek istediği durumlarda aşağıda yer alan adımları takip etmesi yeterli olacaktır.

Google Play Store indirmek isteyen kişiler buraya tıklayarak uygulama adresine erişim sağlayabilir. Sayfa adresine erişim sağlandığında ise ekranda şöyle bir görüntü açılacaktır;

Resimde de görüldüğü üzere ekranda yer alan hemen indir butonuna tıklayarak kolay bir şekilde uygulamanın indirilmesi sağlanabilmektedir. Telefon üzerinden yapılacak işlemlerin yanı sıra kişielr bilgisayarlarına Google Play Store APK dosyasını indirerek telefonlarına USB kablo bağlantısı aracılığı ile atabilir. Böylece direk telefon üzerinden Google Play Store çalıştırılabilir duruma gelecektir.

Google Play Store için sayfaya giriş yapıldığında Google Play Store ile ilgili detaylı bilgiler de alınabilmektedir. Uygulamanın ne zaman güncellendiği ve sürüm bilgisini gibi detaylar da en son sürüme sahip olmak isteyen kişiler için önemli bir detaydır ve uygulama sayfasında yer alan bilgilere bakarak sizler de kolay bir şekilde son sürüm Google Play Store uygulamasını indirerek kullanabilirsiniz.