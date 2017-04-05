Google, almış olduğu karar ile birlikte Google Play Oyunlar hizmetini iOS platformundan çekecek. Peki Google bu kararı neden aldı?

2013 yılında oyunseverler için güzel birşey oldu. Google Play Oyunlar hizmeti elbette ezeli rakip için hazırlanmıştı. Apple'ın hali hazırda Game Center platformuna benzeyen ve bu platformda olan Google Play Oyunlar ile karşımıza çıkmıştı. Ardından iOS ve Android kullanıcıları oyunlarda elde etmiş oldukları skorları karşılaştırabiliyor olup kupalarda kazanabiliyor.

Google Play Oyunlar'ın en sevilen tarafı ise oyuncuların birbirilerine meydan okuyor olabilmesiydi. Süpriz bir karar alan Google, Google Play Oyunlar'ın iOS desteğini kesti. Aslında oyun dünyasıyla haşir neşir olanlar bu durumun Aralık ayından bu yana böyle birşeyin akabinde konuşulduğunu biliyor. iOS desteğinin sona ermesi, geliştiricilerin artık Google Play Oyunlar Hizmetleri'nden özelliklerini uygulayamayacağı ve iOS için hepsi bir arada bir resmi bir Google Play Oyunlar uygulaması olmadığı anlamına gelir.

Google, iOS'taki GPGS kullanımının düşüklüğü sebebiyle yeni iOS hesaplarının oluşturulmasına yönelik olan bu desteğin sona erdiğini açıklamıştı. Şimdi de buna ek olarak en yeni Native SDK sürümü artık iOS le entegre edilmeyecek olup artık bir güncelleme görmek gibi birşey de söz konusu olmayacak.

GPGS hizmetini geliştiriciler yoğun bir şekilde kullanıyrdu. Ancak istekler, hediyeler ve görevler için daha düşük bir kullanıma sahip olup direkt olarak bu desteği de kaldıracak. Bu özellikleri kullanan geliştiricilerin kaldırmayı planladığı geliştiricilere yardımcı olabilmesi adına GPGS'yi 12 ay boyunca açık bırakacak olup 31 Mart 2018 tarihinde devre dışı bırakacak. Hediyeler, İstekler ve Görevler, 31 Mart 2018'e kadar Android'den kaldırılacak.

Peki siz Google'ın iOS'a desteğini kesmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?