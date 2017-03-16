Google'ın sevilen çevirimiçi müzik servisleirnden biri olan Play Müzik uygulamasına bugün yeni bir özellik daha geldi.

Çevrimiçi müzik piyasasında adından konuşturmayı başaran Tidal, Deezer, Apple Music, Spotify gibi firmalarla rekabet ortamına giren Google, geçtiğimiz yıllarda Play Müzik aıdnı verdiği servisle bomba gibi gelmişti. Diğer müzik servisleri gibi aylık olarak çalışmasını sürdüren Google Play müzik uygulamasında ne yazık ki müziklerin kalitesini biz seçemiyor bununla birlikte internet hızına göre müzik dosyalarını optimize ederek yayın sunuyordu.

Fakat son güncelleme ile birlikte Google, diğer takipleri gibi yayın kalitesi seçme özelliğini ekledi. Düşük, normal ve yüksek kalitede müzik dinleme özelliğine Google Play Müzik'te kavuşmuş oldu. Wi-Fi ağlarına ve hücresel veri ağına göre opsiyonlar belirlemeniz artık mümkün.

Peki siz Google'ın geri adım atması hakkında ne düşünüyorsunuz?