Google, gözde telefonlarını bir daha üretmeyebilir. Son zamanlarda yaşanan sorunlar sonrasında Google, böylesi bir karar almış olabilir.

Google'ın Pixel telefonları, donanım veya yazılım sorunlarından etkilenmedikleri zaman mükemmel cihazlardır. Ne yazık ki bazıları için, ikisi de son zamanlarda oldukça zorlanıyor, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlar için zor bir durum olmaya başladı.

Her ikisi de yıl sonuna kadar yeni jenerasyon Google amiral gemisi akıllı telefonları ile değiştirileceğinden gelecek birkaç ay Pixel ve Pixel XL için son olabilir. Durdurulan listeye koymaya başladıklarından hayatın döngüsü Pixel telefonları için yakında sona erecek. GSM operatörlerinin Google Pixel hakkında "Devam ettirilmiyor." ibaresini kullanmasına tartışmaya yol açtı. Piyasaya sunulduğundan bu yana gerçekten iyi bir telefon olmaya adayken zaman zaman bağlantı problemleriyle gündeme geldi. Google Pixel akıllı telefonlar genel anlamda büyük bir beğeniyle karşılandı.

Önümüzdeki ay Google I/O etkinliği kapsamında yeni sürümlerinin tanıtılması beklenirken şaşırtıcı bir olay yaşandı. Bununla birlikte ilginç iddialar da ortaya atıldı. Söz konusu iddialara göre Verizon gibi büyük şirketler Pixel XL modellerinin tükendiğini ve yeni sipariş geçmeyeceklerini açıkladı.

Peki Google yeni Pixel üretimi yapacak mı?

Bunun için konuşmak erken olabilir ancak Pixel XL'ın yeni sürümünün tanıtılmasına daha aylar varken hali hazırda olan telefonların tükeneceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni Pixel telefonlarının da birkaç ay içerisinde tanıtılması beklentiler arasında olup cihazın isminin tam olarak ne olacağı belli değil. Bu konu ile ilgili net birşey söylemek mümkün değil.

Şimdiki modellerin yaz aylarının sonlarına kadar stoklarda bulmak mümkün gibi. Ancak Sonbahar aylarında piyasada bu modellerin yer almayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla piyasada çok az sayıda orjinal Pixel modeli bulunacak.

Peki siz Google'ın telefonlarını nasıl buluyorsunuz?