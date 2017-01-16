Google'un yeni akıllı telefonu Pixel ve Pixel XL'daki ses sorunu Google tarafından kabul edildi. Peki bu sorunu yaşayan kullanıcılar ne yapacak?

Google'un Pixel telefonlarındaki ses sorunu geçtiğimiz ay kullanıcılar tarafından belirtildi. Google'un bu sorunu doğrulaması biraz zaman aladı ama nihayet bunu onayladı. Google hatalı Google Pixel ve Pixel XL telefonlarında geri ödeme yerine garanti kapsamında değişiklik öneriyor.

Geçtiğimiz ay Google Pixel telefon sahibi Mark Buckman, bir video ile ses sorunlarını bildirmişti. Bununla birlikte yalnızca ses sevileri max değerine ayarlandığında bozulma duyulabiliyor. Bunu takiben Google Destek ekibi Buckman'a geri ödeme verdi.

Ayrıca bir yazılım programı kullanarak giderilmediğini kabul eden cihazı iade etmesini Buckman'dan iade etmesini istemişti. Dolayısıyla bu diğer binlerce kullanıcıyı da tetiklemişti. Cihazın bir yazılım yamasını kullanarak giderilmediğini kabul eden Google cihazın iadesini kabul etti.

Google, donanımla ilgili sorun yüzünden sorunun kırıldığını belirtti. Ve düzeltmenin en iyi yolu hala garanti altındayken değiştirilmesini istemek. Google, donanım sorunun yalnızca belirli birimleri gurubunda olduğunu düşünüyor.

Peki siz Google Pixel veya Pixel XL telefonlarınızda ses bozulması gibi bir sorunla karşılaştınız mı?