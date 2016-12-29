Google Pixel'de Sorunlar Bitmiyor!

Google tarafından oldukça iddialı bir şekilde tanıtımı gerçekleştirilen ve ardından piyasaya sunulan Google Pixel modelleri yüksek satış rakamlarına ulaşsa da kullanıcılar telefonlarda ortaya çıkan pek çok sorun sonrasında bu tercih nedeniyle pişmanlık yaşamaya başladı. Öyle ki geçtiğimiz günlerde cihazın güneş ışığına karşı fazla hassas olması nedeniyle kamera kullanımlarında ciddi problemlerin yaşandığı ve aynı zamanda pek çok farklı versiyonlarda cihazın durup dururken kapanarak kilitlendiği belirtilmişti. Gündemde henüz bu sorunlar için tartışmalar gitmezken yeni bir problem daha gündeme geldi.

Telefonlar Kapanıyor!

Yapılan açıklamalarda kullanıcıların Google Pixel modellerinde yüzde 30 civarlarında şarj olmasına karşın telefonun hemen kapanmaya başladığı ve bu bakımdan telefonun şarj göstergesi için de ciddi bir problem yaşandığı ortaya çıktı.

Batarya seviyesi yüksek olmasına karşın cihazların herhangi bir hata vermeden direkt kapanması kullanıcıların telefon kullanımını da ciddi oranda engelliyor. Bu açıdan yüksek etiket fiyatıyla satılarak kullanıcılara sunulan telefonlarda bu tip problemlerin yaşanması Google'un ilk Pixel serisi ile birlikte ciddi handikaplara sahip olduğunu gösteriyor. Yapılan bildirimlerle birlikte kısa süre içerisinde binlerce kullanıcı tarafından da desteklenen hata için Google tarafından kapsamlı bir güncellemenin yapılması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama da yapılmış değil.