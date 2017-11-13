Google Pixel C, Google'ın adı Pixel olan ilk tabletidir. Bu cihaz Play Store'da artık çokça indirilmiştir.

Tüm bunları unutmuş olabilirsiniz. Fakat Google tablet üretiminde de başarılı. Son tableti 2015'te çıkmıştı bu yüzden pek birşey beklemiyor olabilirsiniz. Alaka düzeyini korumak isteyen şirket mağaza fiyatlarında indirime gitmeye başladı. Yılın başında 32 GB sürümü durdurulduğundan, satılık tek sürüm 64 GB depolama alanına sahip. Tablet, Android Oreo 8.0 için bir güncelleme yayınladı.

Google İngiltere mağazasında çıkarılabilir klavyeyle de bir anlaşması var. Her zamanki £ 119 yerine şu anda £ 73 fiyatla. Google'ın uygun bir tableti piyasaya sürmesinin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Pixel C, yaşlanma spesifikasyonlarını yansıtacak herhangi bir fiyat değişikliği olmaksızın bir süre Google Store'da yerini tuttu. Ancak cihazla hala ilgilenenler, Google Store'un cihazın uzun süredir, özellikle 32GB yapılandırmasında stokta kalmadığını belirttiğinden, son birkaç aydır kullanılan seçeneklere yönelmek zorunda kaldı. Halen ABD'de aynı fiyata sunulurken İngiltere'de iyi bir fiyat indirimi yapıyor.