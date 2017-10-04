Bugün gerçekleşen lansmanda Google Pixel 2 XL hakkında merak ettiğiniz herşeyi sizlerle paylaşıyoruz...

Google beklendiği üzere bugün iki yeni Pixel modellerini resmen tanıttı. Pixel 2 ve Pixel 2 XL. Pixel 2 küçük ve çerçeveli vir tasarıma sahipken Pixel 2 XL daha küçük çerçeveli ve ön tarafa bakan iki hoparlörle kullanıcıların beğenisini kazanan bir tasarıma sahip.

Cihaz 4 GB RAM Android 8.0 Oreo İşletim Sistemi, 12 megapiksel arka kamerası, 8 megapiksel ön kameraya sahip. Cihaz 6 inç ekrana sahip Pixel XL 2'nin ekran çözünürlüğü 1440x2560 ve 64 GB dahili hafızaya ve birçok özellikğe sahip olacak.

Telefonun Amerika'da satış fiyatı 849 dolar olarak belirlendi.





Siz Google Pixel XL 2'nin özelliklerini tasarımını beğendiniz mi?