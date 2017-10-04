Google Pixel 2 XL'nin Lansmanı Yapıldı!

Bugün gerçekleşen lansmanda Google Pixel 2 XL hakkında merak ettiğiniz herşeyi sizlerle paylaşıyoruz...

04 Ekim 2017 23:53 Mobil

Google beklendiği üzere bugün iki yeni Pixel modellerini resmen tanıttı. Pixel 2 ve Pixel 2 XL. Pixel 2 küçük ve çerçeveli vir tasarıma sahipken Pixel 2 XL daha küçük çerçeveli ve ön tarafa bakan iki hoparlörle kullanıcıların beğenisini kazanan bir tasarıma sahip.

Cihaz 4 GB RAM Android 8.0 Oreo İşletim Sistemi, 12 megapiksel arka kamerası, 8 megapiksel ön kameraya sahip. Cihaz 6 inç ekrana sahip Pixel XL 2'nin ekran çözünürlüğü 1440x2560 ve 64 GB dahili hafızaya ve birçok özellikğe sahip olacak.
Telefonun Amerika'da satış fiyatı 849 dolar olarak belirlendi.


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Siz Google Pixel XL 2'nin özelliklerini tasarımını beğendiniz mi?

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