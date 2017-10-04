Google'ın bu akşam lansmanını yapacağı Pixel 2 ve Pixel XL'nin tanıtımını canlı izleyebileceğiniz video yayınlandı...

Google Pixel 2 ve Pixel XL modellerinş bugün resmen tanıtacak. Telefonların tanıtımını canlı olarak izlemek isteyenler için linkleri paylaştık.

Google Pixel ve Pixel XL'nin tanıtımında bizi neler bekliyor?

Google'ın iki yeni telefonu Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile beraber Chromebook ve Google Home hoparlörünün daha küçük versiyonu etkinlikte tanıtılacak.

Google'ın Pixel 2 serisi ile çerçevesiz tasarıma geçiş yapması bekleniyor. Bunun yerine ikili ön hoparlöre, HTC U11'de olduğu gibi sıkma özelliğine, Snapdragon 835 sistem çipine, geliştirilmiş pil ömrüne ve gelişmiş bir kamer sistemine sahip olan gelişmiş bir görünüm elde etmesi bekleniyor. Ayrıca cihaz fiyatlarının geçen seneye göre daha pahalı olması bekleniyor.

Aşağıdaki videodan Google Pixel 2 ve Pixel 2XL tanıtımını canlı izleyebilirsiniz.

Siz Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'nin lansmanını izleyecek misiniz?