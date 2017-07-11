Google’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi Google Pixel 2, kılıflar ile görüntülendi...

Google geçen sene ilk defa telefon sektörüne giriş yaparak Google Pixel ve Pixel XL modelleri ile büyük beğen, toplamayı başardı. Google'ın bunu bir gelenek haline getirmesi ve bu yılda yeni Pixel modellerin tanıtması bekleniyordu. bugün ise bir süredir heyecanla beklenen Google Pixel 2 kılıfları ile beraber ortaya çıktı.

Sızdırılan görselde cihazın tek kamera kurulumu kılıfın genişliğine bakacak olursak oldukça büyük bir lens ile gelmesi bekleniyor. Fotoğraf konusunda DxOMark'ta liderliğini HTC U11'e kaptıran Google'ın tahtı geri alması Pixel 2 ile uzun sürmeyecek.

Telefon Android 8.0 işletim sistemi, Snapdragon 835 yonga seti ve 4GB RAM ile gelmesi beklenen Pixel 2 yıl sonuna doğru resmi olarak tanıtımı gerçekleşecek.



Siz Google'ın yeni telefonu Pixel 2'yi merak ediyor musunuz?