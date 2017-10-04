Google'ın merakla beklenen Google Pixel 2 modelinin tanıtımı gerçekleşti. Google Pixel 2'nin özellikleri ve fiyatı haberimizde...

Google'ın uzun zamandır adından söz ettiren telefonu Google Pixel 2 bugün resmen tanıtıldı. Google Pixel 2 özellikleri sayesinde piyasadaki amiral gemisi modellere kafa tutacak. Google Pixel 2'nin özelliklerini merak edenler haberimiz tamda size göre.



Google Pixel 2 Özellikleri

Google Pixel 2, 5.0 inç büyüklüğünde OLED ekranı ile kullanıcılarına sunulacak. Çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunan cihazın ekran çözünürlüğü 1920x1080 olarak belirlenmiş.

Pixel 2 donanım açısından amiral gemisi kulvarındaki rakipleri gibi Snapdragon 835 yonga setine yer vermektedir. Pixel 2 modelinde stereo hoparlör yer alıyor. Google, bu yıl iPhone 7 gibi 3.5mm kulaklık çıkışına yer vermiyor. Bunun yerine kulaklıklar Pixel 2'ye USB-C portundan bağlanacak .

Google Pixel 2'nin arka kamerası 12 Megapiksel ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlüğüde. Telefonun arka yüzeyinde ise parmak izi okuyucu yer alıyor. Ancak bu kameralarda OIS desteği yer almıyor.



Siz Google Pixel 2'nin özelliklerini nasıl buldunuz?