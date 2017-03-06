Google, Pixel 2'nin premium cihaz olacağını buna devam edeceğini doğruladı. Yayınlanan ayrı bir raporda Google'ın 2B kod adlı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Google Pixel ve Pixel XL'in piyasaya sürülmesinden bu yana sadece birkaç ay geçti ancak sonbaharda piyasaya çıkması beklenen 2017 modeliyle ilgili söylentiler gün yüzüne çıkıyor.

Ancak sadece Pixel 2 hakkında söylentiler değil. Google donanım patronu Rick Osterloh , Android Pit ile yaptığı bir röportajda , aslında Google Pixel'in ikinci bir tekrarlama olacağını doğruladı. Google'ın bir sonraki modele kendi adını verip vermeyeceği konusunda henüz birşey bilmiyoruz, bu nedenle Pixel 2 ismini geçici olarak kullanacağız.

Daha da iyi bir kameraya sahip olması bekleniyor. Ortaya çıkan raporda uygun fiyatlı telefon hazırlığında olduğuna dair. Su geçirmez olması Snapdragon 835 çipi ile güçlendirilmesi bekleniliyor. Pixel 2'nin en az 50 dolar fiyat artışı görebiliriz.

Pixel 2 muhtemelen IP67 veya IP68 serftikaya sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte 1 metreye kadar su geçirmeyeceğini söylemek mümkün.