Google Pixel 2 modellerinde bulunan Launcher, PlayStore'da yayınlandı...

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde yepyeni bir arayüz ile karşımıza geldi. Android Police sitesi, sadece Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde bulunan Launcher uygulamasını APK olarak bugün bizlere sundu.

Güncellenen hava durumu widget'i ve Google arama çubuğu ile dikkat çeken yeni arayüz, akıcılık ve performans konusunda oldukça başarılı. Sizde Android 5.0 üzeri bir Android sürümü kullanıyorsanız, aşağıdaki linkten Pixel 2 Launcher'i indirebilirsiniz.