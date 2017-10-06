Apple'a iPhone 7'den dolayılaf atan Google aynı şeyi Pixel 2 ile kendisi yaptı...

Google bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Pixel 2 ve Pixel XL modellerinin lansmanını yaptı. Geçen yıl 3.5mm kulaklık çıkışı olmadığı için eleştirilen iPhone 7'nin tanıtımdan sonra ilk Pixel modelini tanıtan Google etkinlikte Apple'ı 3.5mm girişi ile vurmuştu. Fakat Google bu sene amiral gemisi modeli için geri adım attı.

Google Pixel 2 ve Pixel XL modellerinde 3.5mm kulaklık girişine yer vermeyip USB Type-C girişinden kulaklıkların bağlanacağını açıkladı. google 3.5mm'den Type-C dönüştüren adaptörü de ayrı satacağını belirtti.

Fiyatlarından dolayı büyük eleştiri alan Apple 3.5mm to Lightning adaptörünü 9 dolara satarken, Google 3.5mm to Type-C adaptörünü 20 dolara satışa sundu. Sizde Pixel 2'yi şarj ederken müzik dinlemek isterseniz ayrı bir adaptör için 44.95 dolar ödemeniz gerek.

Google'ın kendisinin ileri dönemde yapacağı hamle için neden rakibine taş attığını anlamak güç. 3.5mm gibi eski bir teknoloji ile devam edilmeyeceği zaten belliydi. Type-C ve Lightning bağlantıları sayesinde DAC'lı kulaklıkları piyasada zaten görmeye başladık. Henüz fiyat olarak biraz ütopik olan DAC'lı kulaklıkların ses kalitesi ise muazzam.



Siz Pixel 2'nin 3.5mm to Type-C adaptörünün fiyatını pahalı buldunuz mu?