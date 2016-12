Google Open YOLO Hizmetini Geliştiriyor!

Google, parola yönetimi hizmeti Open YOLO (You Only Login Once) geliştirdi. Bu sistem, mobil uygulamalara giriş yapmayı kolaylaştırmayı hedefliyor ve bu konuda oldukça iddialı. Yapılan açıklamaya göre Open YOLO, "kullanıcıların çevrimiçi güvenliğini artırmak için kusursuz ve evrensel olarak geçerliliği olan bir Android kimlik doğrulama uygulaması çözümü" olarak piyasaya çıkacak ve kişilerin mobil ya da normal bilgisayarlada yapılacak eşlemeler sayesinde şifre girmesini ortadan kaldıracak. Böylece uygulama geliştiricileri, karmaşık oturum açma ekranlarını ve rahatsız edici parolaları ortadan kaldırabilecek.

Bu sistem henüz kullanılabilir durumda değil ama Google'ın halihazırda Android ve Chrome için Smart Lock (get.google.com/smartlock) adında bir hızlı giriş seçeneği var. Bu araç, Chrome'daki sitelerin ve belli bazı uygulamaların (örn. Netflix ve Linkedln) parolalarını otomatik olarak hatırlayıp gizin için giriş yapabiliyor. Böylece onları elle yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Kayıtlı parolalar tüm cihazlarınız (hem bilgisayarınız hem de Android mobil cihazlarınız) üzerinde senkronize ediliyor.

Smart Lock Nasıl Etkinleştirilir?

Google hesabınızda Smart Lock'u etkinleştirmek için bilgisayarınızdaki Chrome'da "Ayarlar > Gelişmiş ayarları göster > Şifreler ve formlar > Web şifrelerimi kaydetmeyi öner" ayarını işaretleyin. Ardından "Şifreleri yönet" linkine tıklayıp "Otomatik Oturum Aç" ayarının açık olduğundan emin olun. Yeni bir siteye kaydolduğunuzda Chrome artık size parolanızı kaydetmeyi önerecek, ileride aynı sitede ister bilgisayarınızdan ister mobil cihazınızdaki Chrome uygulamasından girin, parolayı yeniden yazmanız gerekmeyecek.