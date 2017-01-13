İnternetin olmadığı yerlere interneti götürmeyi planlayan Google bu projeden vazgeçti.

İnternet devlerinden biri olan Google, internetin olmadığı kırsal bölgelere insansız hava araçlarıyla kablosuz erişim imkanı sunan Titan projesin sonlandıracağını duyurdu.

"9to5google.com"'un haberine göre 2014 yılında İHA üreticisi Titan Aerospace isimli olan şirketi satın alan internet devi Google'un İHA'larla dünyanın internet erişimi olmayan yerlere internet sağlayacağı Titan projesine son verdiğini açıkladı. Ancak Facebook'un bu yöndeki çalışmaları devam ediyor.

Deneme uçuşlarının başlamasından sonra Titan ekibi bazı teknik sorunlarla karşılaştıktan sonra proje için ayrrılan bütçede azalmaya doğru gitmişti. En son Arizona çölünün ardından İnsansız Hava Araçları kanadından kaynaklı bir kaza da yaşanmıştı..

Peki siz Google'un Titan projesini sonlandırması hakkında ne düşünüyorsunuz?