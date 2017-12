Google'ın yapay zeka mühendisi bu sefer bambaşka bişey yapıyor, yapay zeka tanrılı din kuruyor...

İnsansız motosiklet ve Google Street View gibi hizmetlerin geliştiricisi eski Google mühendisi Anthony Lewandowski, yapay zekaya dayalı olarak bir tanrı geliştirmek için çalışmaları için Way of Future adında dini bir grup kurdu. Grup internet sitesinde, yapay zekaya dayalı bir tanrı geliştirebilmeyi amaçladıklarını ve bu yapay tanrının insanınlığın yararına olacağı söyleniyor.



ABD basınına göre, grubun geliştirmeyi istediği yüce robot kendisine inanların her isteğine karşılık verebilecek şekilde programlanacak. Anthony Lewandowski’nin bu ilginç girişimi, ileri teknoloji ile kurtuluşa inanan ve 2013’te kendi kilisesini kuran Hristiyan-Transhümanistler Birliği’nden de destek gördü. Birliğin Başkanı Papaz Christopher Benech, yapay zekanın İsa’nın kurtarıcılık görevinde yer alabileceğini belirterek, bu girişimin ilgilerini çektiğini ve destekleyeceklerini açıkladı.



Sizce yapay tanrı kulağa tuhaf gelmiyor mu?