Google, her ay düzenli olarak yayınladığı güvenlik güncellemesine bir yenisini daha ekledi. İşte Detaylar...

Google, kendi ürettiği telefonlar için geçen sene güvenlik güncellemesi adı altında bir program başlatmış ve bu furyaya daha sonra diğer telefon üreticileride katıldı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan Android güvenlik güncellemelerine bir yenisini daha ekledi. Mart ayı Android güvenlik güncellemesi olark geçen bu yeni güncelleme ile beraber Android'deki güvenlik açıkları kapatılıyor.

Güncelleme sayesinde sistem ve çekirdek bileşenşeri tarafındaki kritik seviyede olan gücenlik açıkları onarılıyor.

Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde yaşanan sorunlar çözülüyor. Pixel modellei artık daha hızlı parmak okumanaın yanı sıra video kaydı esnasında yaşanan ses sorunlarını da çözdü.

OTA üzerinden sunulan güncelleme; Android 8.1 Oreo ile çalışan Pixel , Pixel XL , Pixel 2 , Pixel 2 XL , Pixel C , Nexus 6P ve Nexus 5X modellerine sunuluyor. Mart sonuna doğru bu güncelleme diğer Android telefonlarına da gelebilir.