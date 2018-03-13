Samsung'un yeni kozu olan Google Lens Galaxy S8, Galaxy Note 8 ve Galaxy S9 için yayınlandı...

Samsung, Galaxy S9'un lansmanında Google Lens uygulamasının amiral gemisi modellerine geleceğini duyurmuş ve uygulamanın neler yapabileceğine dikkat çekti. Güney koreli şirket sözünü tuttu ve Google Lens erişime açıldı.

Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Note 8 ve Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için yayınlanan Google Lens uygulaması; telefonun kamerasını görsel arama motoruna çeviriyor.

Mesela; Google Lens ile bir görsele odaklandığınızda, görsel otomatik olarak Google'da aratılıyor ve sonuçlar sizlere sunuluyor. Google Asistan desteğinin de yer aldığı Google Lens, Google üzerinden arama yapma deneyimine yeni bir soluk kazandıracak.

Google Lens'i uyumlu Galaxy modellerinde kullanmak için test kaydı oluşturmanız ve Google uygulamasını güncellemeniz gerekiyor.

