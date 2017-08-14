Google Pixel mükemmel fotoğraflar çeken harika bir kamera bulunduran başarılı bir uygulama olup yeni güncellemesiyle kullanıcıları etkileyecek.

Google Kamera, harika resimler üretmenize yardımcı olabilecek düzgün bir fotoğraf uygulamasıdır, ancak bunun için destek, şu anda Google'ın Pixel ve Nexus cihazlarıyla hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sınırlıdır.

"Google Kamera" uygulaması, çoğu akıllı telefonun ön kameralarından genellikle eksik olan bir selfie flash özelliğine sahip olacak şekilde güncellendi.

Bununla birlikte, B-S-G tutamacıyla bağımsız bir geliştirici sayesinde, uygulamanın değiştirilmiş bir sürümü artık diğer son Android el cihazlarına da yüklenebilir.

Özelleştirilen uygulama, Google Kamera v4.4.012.156195200'ün bir varyantının Snapdragon 820, 821 ve 835 tabanlı Android telefonlarıyla çalışıyor.

Galaxy S8, OnePlus 5 ve LG G6 gibi (bu hikayeyi ele alan XDA'nın tümünün çalıştığı onaylanmış) telefonlara sahip Android kullanıcılarının Google Kameranın etkileyici HDR + modundan yararlanabileceği anlamına geliyor.

Bunun XDA'daki fotoğraf makinesinde OnePlus 3'te nasıl göründüğüne aşağıdaki görselden göz atabilirsiniz.

(HDR + özellikli Google Kamera etkin resim sağda).

Yukarıdaki resim, Google'ın HDR + modu sayesinde pozlamanın otomatik olarak nasıl geliştirilebileceğini gösteriyor ancak iyi dış mekan görünürlüğüyle çekilen fotoğraflar arasında daha farklı, daha nüansız farklılıklar olması muhtemel.

Uygulamanın uyumluluğu çeşitli nedenlerle değişebilir tüm Snapdragon 810 cihazlarında düzgün çalışmayabilir.