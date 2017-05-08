Google I/O uygulaması, Google'dan beklediğiniz tüm düzeltmeleri sunar.

Canlı yayında video akışlarına hızlı bağlantılar ile birlikte Google I/O kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açma ve planlama zamanlamalarını kontrol etme olanağına artık yeni güncelleme ile sahipsiniz. Gelecek hafta başlayacak olan Google I/O 2017 etkinliğiyle Google, nihayet Android'deki resmi konferans uygulamasını güncelledi. Canlı akışı izlemek için kullanışlı olan bu etkinlik, konferans katılımcıları için oturumlarda koltuk ayırma olanağı sağlar. Uygulamanın geçtiğimiz ay ilan ettiği gibi, önceden oturum koltuğunu rezerve etmeyi destekliyor.

Google, bu yıl, katılımcıların popüler etkinliklere, örneğin Android oturumundaki Yenilikler oturumunda her zaman hızlı bir şekilde dolup dururken koltuk ayırtmasına izin vermek suretiyle uzun hatlardan kaçınmaya çalışıyor. Programa göre, uygulama, nereye gittiğinizi nispeten kolaylaştıracak ve Wi-Fi şifresine hızlıca başvuran, çeşitli otellerdeki ve benzeri seyahat bilgileri için Kıyı Şehri Amfi Tiyatrosu ve çevresindeki bir haritaya sahip. Şirket, her oturumun bu sene canlı yayınlanacağını söylüyor bu nedenle Mountain View'a gitmeyi planlamayanların bile en son bilgileri almak için hızlı bir yerden indirmesi gerektiğini söylüyor.

Google I/O etkinliğini takip ediyor musunuz?