Google'ın HTC'yi satın alacağı yönünde dedikodular gelmeye devam ediyor. Peki Google böyle bir satın alım yapacak mı?

Geçtiğimiz yıllarda telefon üreticisi HTC'yi satın alacağı yönünde dedikodular daha önce çıkmıştı ancak her ne kadar telefon pazarında zor zamanlar yaşamış olsa da HTC bu iddiaları yalanladı. Söz konusu bu sızıntı devi Evan Blass nam-9 diğer Evleaks tarafından tekrar alevlendirildi.

Söz konusu bu iddiaların bugün tekrar gündeme gelmesiyle birlikte firmanın yarın önemli bir açıklama yapması bekleniyor. Evan Blass, HTC'nin zor günler geçirdiğini belirterek firmanın yarın büyük bir açıklama yapacağını açıkladı. Bunun beraberinde HTC'nin marka ismini koruyacağı da belirtildi. Google, üretim sürecini hızlandırabilmek için HTC'yi bünyesine katması an meselesi olabilir. Daha önce Motorola'yı bünyesine katan Google, ilerleyen zamanda Motorola'yı Lenovo'ya satmıştı.

Peki siz HTC'nin kaderi için ne düşünüyorsunuz?