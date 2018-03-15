Google Home kullanıcıları artık rutinlerii değiştirebilecek. Google, bugün başka bir özelliğini açıkladı.

Günlük veya haftalık olarak tek seferlik ve yinelenen hatırlatıcıları ve Android telefonunuza yayılacak içerikli hatırlatıcıları da ayarlayabilirsiniz. Artık Google Home cihazınızla konum tabanlı hatırlatıcılar ayarlayabilir ve ardından telefonunuza hatırlatılmasını sağlayabilirsiniz.



Belirtilen yere vardığınızda, hatırlatıcınız telefonunuzda görünecektir. "Bakkaldan bir miktar tahıl almamı hatırlatırsan" diye sorarsan, bir bakkala geldiğinde haberdar olacaksın. Bu özellik henüz Türkiye'de kullanımda değil. Zaten ülkemizde henüz Türkçe desteği yokken bu özelliklerinin kullanımda olmamasına şaşırmamak lazım.

Google Home'un rutinleri her ne kadar değişme yolunda gidiyor olsa bile bu sadece ABD'de kullanımda olduğu için pek kullanışlı özellikler olmayacak. Bu özellik şu anda ABD’de başlıyor ve bir Google Müşteri Desteği temsilcisine göre, yakında Kanada’ya geçmeyi de planlıyor.