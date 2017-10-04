Google birçok ürünü bu akşamki etkinlikte tanıttı. Google Home Max'ın özellikleri ve fiyatı haberimizde...

Google Home Max, dikey veya yatay olarak yerleştirilen birinci sınıf diktörtgen bir tasarıma sahip. Geçen yıl çıkan Google Home'dan daha iyi özelliklere sahip. Google Assistant aracılığı ile komut verebilen Google Home Max'te kumaş hoparlör ızgarasıyla örtülü iki adet 4.5 inçlik woofer ve tweetler yer almaktadır.

Google Home Max'ta bulunan uzak alan mikrofonu sayesinde kullanıcı nerden konuşursa Google Home Max her zaman sesi duyar. Google Home Max'ta bulunan Smart Sound isimli otomatik öğrenme izelliği ile dinlenen müzik, podcast yada telefon görüşmesine göre ayarlanabilir.

Mıknatıslı yapısı sayesinde düşme ihtimalini azaltan Google Home Max'te dokunmatik kontroller, Bluetooth ve 3.5mm kulaklık girişine yer verilmiş. Google Home Max, Kireçtaşı, kömür ve mercan renkleri ile 12 aylık ücretsiz YouTube Music aboneliğiyle aralık ayında 399 dolardans atışa sunulacak. Google Home Max'ın Videosunu izleyebilirsiniz.

Siz Google Home Max'ın hangi özelliğini beğendiniz?