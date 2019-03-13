Google Drive, Gmail servisleri küresel kesinti ile kesildi. Google bu sorunu düzeltmeye çalışıyor.

E-posta gönderirken sorun mu yaşıyorsunuz? Yalnız değilsiniz.Dünya genelinde Gmail ve Google Drive üzerinden küresel bir kesinti yaşandı.

Google’ın GSuite Status Dashboard’da saat 19: 17’de ET’de yayınlanan bir mesaja göre hem Gmail hem de Google Drive "hizmet kesintisi" olarak nitelendirdiği bir durum yaşıyor.

Ayrıca paylaşılan bilgi mesajında mesajda raporlarının araştırıldığı da belirtildi. Söz konusu bağlantıdan etkilenen kullanıcılar Gmail'e erişebiliyor ancak hata mesajları, yüksek gecikme süresi yada diğer beklenmeyen sorunlar bulunuyor.

Google Drive, YouTube ve Gmail şu anda bazı sorunlar yaşamaya devam ediyor ve bu anormal durumun ne zaman biteceği belli değil.

Söz konusu kesintinin ne kadar süreceği sorunun ne zaman düzeltileceği hakkında henüz net bir bilgi yokken ülkemizde ne kadar kullanıcının etkilenip etkilenmediği de bilinmiyor. Bu arada başka kaynaklar Google Haritalar uygulamasında da sorun yaşandığını bildirdi. Sokak Görünümü modunu kullanmaya çalışan bazı kullanıcılar, konum resimlerinin yerine siyah bir ekran gördüğünü bildirdi.