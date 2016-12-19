Google Haritalar İle Engelli Kişilere Yardım Geliyor

Google, Haritalar adını verdiği servis ile kişilerin ulaşım konusunda tüm sorunlarını ortadan kaldırmaya hedeflerken yeni özellik ile birlikte tekerlekli sandalye kullanan kişiler için de destek verileceği belirtildi.

Dünya genelinde engelli kişilerin rahat bir şekilde ulaşım yapabilmesi ve özellikleri dışarıda ihtiyaçlarını karşılaması adına gerekli destekler sağlanamazken Google tarafından sağlanacak yeni imkanlar ile birlikte kişiler tekerlekli sandalyeleri ile gezebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerleri daha kolay bir şekilde öğrenebilecek.

Test Ediliyor

Şu an için ilgili özelliğin test aşamasında olduğu belirtilirken küçük bir kasabada yapılan çalışma ile birlikte bir yıllık süre içerisinde Google Haritalara gerekli talimatlar girildi. Bu talimatlar ile birlikte sisteminin daha iyi bir şekilde çalışmasını sağlanırken gönüllü yerel rehberlerin katkısıyla uygulamanın farklı bölgelerde de geliştirilmesi bekleniyor.

Bu açıdan önümüzdeki dönemlerden itibaren Google Haritalar üzerinden yapılacak yeni değişiklikler tekerlekli sandalye kullanıcıları için cazip bir seçenek yaratacağı gibi dünyanın farklı bölgelerindeki kişiler için de ulaşımı kolay hale getirecek. Şu anda ilgili özelliğin sadece Amerika Birleşik Devletleri için uygulanacağı belirtildi. Sunulacak servisin yenilmesi halinde kısa süre içerisinde daha farklı ülkeler için servisin geliştirilebilmesi mümkün. Özellikle sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çok önemli başarılara imza atan Google bu konuda da gerekli çalışmaları yapmaktan geri kalmayacaktır.