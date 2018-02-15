Google Haritalar'a kalan pil durumu bilgisini arkadaşlarınızla paylaşma özelliği geliyor...

Google Haritalar, sunduğu yenilikler ve konumları doğru hesaplaması ile Android ve iOS kullanıcılarının birincil harita uygulamalarının başında geliyor. Apple Maps'ten kat kat daha iyi olan Google Haritalar yeniliklerine ara vermeden devam ediyor.

Android Police, bugün Google Haritalar'a gelmesi beklenen bir özelliği daha duyurdu. Android Police, Google Haritalar'ın Beta sürümünde, telefonda kalan pil durumunu, konum bilgisi ile arkadaşlarınız ile paylaşabileceğiniz kodu keşfetti.

Çok faydalı olacağı düşünülen pil durumu paylaşım özelliği, özellikle kişilerin buluşmalarına "konum gönder" yolu ile gitmesinde büyük faydası olacak. Konum gönderdiğinizde takdirde düşük olan pil durumunuzun da paylaşılması karşı tarafa daha aktif ve hızlı davranmasını sağlayacak.

Bu özelliğin henüz Beta aşamasında olduğunu önümüzdeki aylarda Android kullanıcılarına sunulacağını paylaşalım. iOS tarafında ise işletim sisteminin kısıtlı yapısından dolayı bu özellik hiçbir zaman kullanıma sunulmayabilir.



Siz Google Haritalar'ın pil paylaşım özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?