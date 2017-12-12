Google, otobüse sürekli binen kişiler için yeni özelliğini duyurdu...

Google Maps geliştiricileri çok kullanışlı yeni bir özelliğini uygulamaya eklemek için çalışıyor. Bu yeni özellik sayesinde toplu taşıma araçlarında yolculuk yaparken Google Maps uygulaması hangi durakta inmeniz gerektiğini söyleyecektir.

Toplu taşıma araçları için geliştirilen bu özellik sayesinde tek yapmanız gereken nereye gitmek istediğinizi uygulamadan ayarlamak olacak. Sonrasında uygulama hangi durakları kullanmanız gerektiği konusunda yardımcı olacaktır.

Uygulama bu bildirimleri size kilit ekranında da gösterebilecek, bu sayede durak kaçırma riskiniz de neredeyse ortadan kalkmış olacak. Yolculuğunuzun diğer adımlarını inceleyip hazırlanabilecek yada adımlar üzerinde değişiklikler yapabileceksiniz.





Siz Google Maps'ın yeni özelliğini nasıl buldunuz?