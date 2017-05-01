2017 güvenlik güncelleştirmeleri ilk meyvelerini Pixel ve Nexus modellerine vermeye başladı. Peki hangi cihaz yeni güncellemeyi aldı?

Google sadece Nexus cihazları için güvenlik güncellemeleri yayınladı. Aşağıda listelenen cihazlardan herhangi birine sahipseniz doğrudan güncellemeyi alabilirsiniz. OTA aracılığıyla güncellemeyi indirme işini gerçekleştirebilirsiniz.

Google ayrıca yeni güvenlik yamasıyla ilgili bazı ayrıntılara da yer verdi. Google ayrıca yeni 2017 güvenlik yamaları ile ilgili ayrıntıları yayınladı. Bunlar Google "Kritik" olarak etiketlenmiş olan 16 sorunları düzeltmekle doğrudan ilgili. Medya dosyalarını işlerken e-posta, web tarama ve MMS gibi yöntemlerle etkilenen bir cihazda uzaktan kod yürütülmesine ilişkin güvenlik düzeltilmeleri yapıldı.

Güncellemeyi alan cihazların listesi

Google Pixel XL (N2G47O)

Google Pixel XL Deutsche Telekom (N2G47T)

Google Pixel XL Verizon (NHG47L)

Google Pixel (N2G47O)

Google Pixel Deutsche Telekom (N2G47T)

Google Pixel Verizon (N2G47L)

Pixel C (N2G47O)

Nexus 6P (N2G47O)

Nexus 5X (N2G47O)

Nexus 6 (N6F27C)

Nexus Player (N2G47R)

LTE Nexus 9 (N4F27B)

Wi-Fi Nexus 9 (N4F27B)