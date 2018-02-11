Google 2017 yılında güvenlik araştırmacılarına neredeyse 3 milyon dolarlık ödül vermiş.

Teknoloji devi Google, 2017 yılında güvenlik araştırmacılarına ürün ve hizmetlerinde bulunan güvenlik açıkları için ödüller olarak 3 milyon dolar ödeme yaptı.

Chrome ödülleri Vulnerability Reward Programının kalan kısmını oluştururken, her biri Google ve Android ürünlerine özgü hata raporları için yaklaşık 1,1 milyon dolar ödendi.

"Google ürünlerinde buldukları ve rapor ettikleri güvenlik açıkları için araştırmacılara 1 milyon doların üzerinde bir ödül verdik ve Android için de benzer bir tutarı aldık. Chrome ödülleri ile birlikte araştırmacılara raporları için yaklaşık 3 milyon dolar ödül verdik" Jan Keller, Google'ın Vulpability Reward Programı (VRP) bir blog yazısında yazdı.

Keller, "Ayrıca, Vulnerability Research Grants Programımız aracılığıyla 50'den fazla güvenlik araştırmacıına 125.000 dolar ve Patch Ödülleri Programımız kapsamında açık kaynak yazılımının güvenliğini artıran çalışkan milletimize 50.000 dolar ödül verdik" diye ekledi.

112.500 Dolar'lık (kabaca R. 72.4 lakh'lık) en büyük tek ödeme, Android Güvenlik Ödülleri Programının bir parçası olarak Pixel telefonlarında bir exploit zincirini özetlediği için bağımsız araştırmacı Guang Gong'a gitti.

Pixel, geçen yıl düzenlenen "Mobil Pwn2Own" yarışmasında yaratılan tek cihazdı ve Guang'nun raporu, korumasını daha da güçlendirdi.

"Pwn2Own", her yıl düzenlenen CanSecWest güvenlik konferansında, yarışmacıların daha önce bilinmeyen açıkları olan, yaygın olarak kullanılan yazılımları ve mobil cihazları kullanmaları konusunda meydan okuyan bir hack yarışmasına girdiği de belirtildi.