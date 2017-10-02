Google başarılı fotoğraf ve video yedekleme uygulaması olan Google Fotoğraflar'a güncelleme geldi...

Google Fotoğraflar, güncelleme ile yeni bir işlevsellik kazandı. Uygulamanın 3.6 sürümü, şebeke kapsama alanlarının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan kullanıcılar için daha hızlı bir video paylaşımı sağlayacak.

Google Fotoğraflar uygulaması önce videoları düşük çözünürlükte önizleme kalitesinde yedekleyecek. Doğal olarak dosyaların küçük boyutu daha hızlı yükleme sürelerini sağlayacak. İyi kapsama alanı veya sağlam bir Wi-Fi bağlantısı olan bir bölgede olduğunuzda düşük çözünürlüklü bütün kopyalar orjinal yüksel kaliteli sürümleri ile yenilecek.

Full HD olarak çekilen videolar büyük alan kaplarken 4K video kliplerinin yedeklenmesi içinde bu özellik geçerli olacak. Bu özellik şimdilik Android platformunda yer alan Google Fotoğraflar uygulamasında kullanılıyor. Daha hızlı vide yükleme özelliğinin önümüzdeki günlerde iOS platformuna gelmesi bekleniyor.



Siz Google Fotoğraflar'ın yeni güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?