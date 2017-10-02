Google Drive, iOS 11'de Dosya uygulamasıyla tümüyle bütünleşir. Dropbox, geçen hafta Files uygulamaları ile uygulama entegrasyonunu açıkladı.

iOS 11'in en çok vurgulanan özelliklerinden biri, dosya yöneticisi olan Dosya uygulaması olmuştur. Dropbox, geçtiğimiz hafta yaptığı entegrasyonu ilan ettikten sonra, Google'ın Drive'a destek ilan etti. Perşembe günü Google, "Drive uygulamasının iOS 11 çalıştıran cihazlarda Files uygulamasıyla tam entegrasyonunu" açıkladı.

iOS 11'deki Dosyalar uygulaması, kullanıcıların iPhone veya iPad'de depolanan dosyaların yanı sıra iCloud Drive, Dropbox ve Drive gibi bulut depolama hizmetleri üzerinde tek bir yerde erişmelerini sağlar.

Google, Drive uygulamasının yeni sürümünün kullanıcıların iOS cihazında Dosyalar uygulamasını açarak yalnızca Drive'da depolanan dokümanlara ve fotoğraflara erişmesine ve bunları yönetmesine izin vereceğini söylüyor. iOS için en yeni Google Drive uygulaması sürümü artık App Store'da bulunmaktadır.

"Google Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar uygulamalarınız da yüklüyse, Dosyalar uygulamasında herhangi bir Google dokümanına, e-tablosunda veya sunumda gezinmek, ilişkili Google düzenleyicisinin uygulamasını açacaktır. Yeni iOS 11 özelliklerinden de yararlanabilirsiniz Dosyalar Uygulamasındaki uygulamalar ve klasörler arasında dosyaları sürükleyip bırakmak gibi ek özelliklerde yer aldığı blog yazısında belirtildi.

Bazı kullanıcılara inanılırsa, entegrasyon, Google'ın iddia o ettiği gibi tersine pürüzsüz değildi. MacRumors, iOS için Drive uygulamasının kullanıcılarının daha önce Microsoft Word belgelerini ve iOS 11 için Dosyalar uygulamasındaki diğer birçok dosya türlerini kullanamadığını bildiriyor. Hatayı bağımsız olarak kontrol eden MacRumors, sorunun gerçek olduğunu ve bunun yerine bir Google Drive sorunu olduğunu belirtti. Sorun, bu güncelleştirme ile giderilebilir gibi görünüyor.