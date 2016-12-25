Google Daydream View VR Kullanımda Ne Kadar Pratik?

Uygun maliyetli ve uygulanması kolay tasarımı sayesinde Google Cardboard, akıllı telefonlarla sanal gerçekliğin ilk denemelerine yardımcı oldu. Ancak şirketlerin deneyimleri daha da ileri götürmeye çalışması Cardboard sonrasında Google Daydream View VR olarak tanıtılan cihaz ile bu konudaki seviyeyi çok daha üstlere çıkardı.

Daydream deneyiminin aslında ana teması, kullanıcılarını Google'ın yeni sanal dünyasına yolculuk yapabilmesi adına bir araç yaratmak. Uyumlu telefonlarla özel bir dünya yaratan ara yüz, Daydream View kulaklık ve kablosuz bir bağlantı sonucunda Google farklı bir VR deneyimi sunuyor.

Google Daydream View VR Tasarımı

Daydream View'i uzun süreli kullanan kişilerin farklı tasarım sayesinde herhangi bir rahatsızlık duyması mümkün değil. Pek çok VR’da olduğu gibi üstten kayış kullanılmamış. Bu da cihazı daha cazip hale getirmiş.yok. Ayrıca Samsung'un VR aygıtının aksine, Daydream View ile herhangi bir optik ayar yapılamıyor. Fakat bunun çok büyük bir eksik olduğu söylenemez. Kontrol noktasında Bluetooth bağlantı ile kontrol sağlayan küçük ve kullanışlı bir kontrol biriminden söz edilebilir. İki fiziksel kumanda düğmesinin bulunması, kontrol birimi üzerinden farklı tuş atamalarının yapılarak kontrolü kolaylaştırır.

Tasarım ve kullanım konusunda kolaylık sağlayan ve diğer VR ürünlerinden ayrılan Google Daydream View VR, bu açıdan piyasada şu anda tercih edilebilecek en önemli cihazlar arasında yer alıyor.