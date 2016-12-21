Google'dan Özel Kış Gündönümü Doodle

21 Aralık tarihi itibariyle kuzey yarım kürede kış gündönümü yaşanırken bu özel güne farklı bir tasarım kullanmayı tercih eden Google, ana sayfasında kış gündönümünü kutlamaya başladı. 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz güney yarım kürede yaşanırken Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanacak. Bu aynı zamanda kış döneminin başlaması olarak tanımlanırken bu tarihten itibaren geceler dakika olarak daha da kısalacak ve gündüzler uzamaya başlayacak.

Kuzey Yarım Kürede Gün Süreleri Değişiyor

Kuzey yarım küre ve güney yarım küre arasında yaşananlar tam ters olurken kuzey yarım kürede en uzun gecenin yaşandığı zamanlarda güney yarım kürede ters olarak gündüzler yaşanacak. Google tarafından yapılan özel tasarımlarda kar ve kış temalı bir tasarımın kullanıldığı görülürken özel hareketli GIF yapan Google, ana sayfasına karlar yağdırdı.

21 Mart’ta Eşitlenecek

21 Aralık tarihinde başlayacak değişiklikler ile birlikte 21 Mart'a kadar geceler kısalmaya devam edecek ve gündüzler uzayacak. 21 Mart tarihinde ise gece ve gündüz süre olarak eşitlenecek ve bu tarihten sonra gündüzler gecelerden daha uzun olmaya başlayacak. Yıl boyunca farklı tarihlerde bu tip döngüler yaşanırken kişiler mevsim geçişlerini ve gece gündüz sürelerini bu tarihlere göre takip edebiliyor.