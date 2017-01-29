Google'da Trump baskısı!

Google'un CEO'su tatilde olan yada çeşitli nedenlerden dolayı ABD dışına çıkmış olan tüm "yabancı" çalışanlarına ABD'ye geri dönme çağrısında bulundu.

Google'un yaptığı açıklamada Trump'ın baskısı açık bir şekilde görülüyor. Teknoloji devi Google, yaptığı açıklamada “Gelebildiğiniz kadar çabuk ABD’ye geri dönün yoksa bir daha gelemeyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Kendi ülkesinde evde çalışmayı yahut tatile gitmiş olan çalışanlarına Google, böyle seslendi. ABD vatandaşı olmayan Google çalışanları ülkeye dönecek. Trump'ın yeni emriyle birlikte Yemen, Somali, Libya, Irak, Suriye, Sudan, İran'lı vatandaşların 90 gün boyunca ABD'ye girmesi yasaklandı. Sadece bu ülke vatandaşları için değil diğer ülkelere de benzer yasakların gelmesinden teknoloji devleri gibi herkes endişe ediyor.

Trump'ın geçici bir süre için uyguladığı bu uygulamadan yaklaşık 200 şirket etkilenmiş durumda. Google CEO'su Sundar Pichai, yayınladığı mesajda ayrıca bu düzenin etkilerinden Google çalışanları ve aileleri üzerinde kısıtlamalar getiren bu öneriyle üzgün olduğunu belirtti.

Peki siz Trump'ın baskısı hakkında ne düşünüyorsunuz?