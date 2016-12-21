Google da Hackerların Kurbanı Oldu!

Bangladeş bölgesinin sayfasını hackleyen Pakistan'lı hackerlar BTCL'nin açığından yararlandı. Bu hack sonucunda Bangladeş'lılar Google sayfasına girdiklerinde başka bir sayfaya yönlendirildiler. Ayrıca karşılarında bir mesaj yer alıyordu. Hackerlar "Güvenlik bir illüzyondur" mesajıyla kulanıcıları tedirgin etti. Bangladeş'taki tüm arama sonuçları BTCL ağ üzerinden geçiş yapıyordu. DNS tecsil firması olan bu BTCL'nin bir açığından yararlanıldı. 19 Aralık gecesinden sabaha kadar Google sayfasına erişmek mümkün olmuyordu.

Konuyla ilgili BTCL bir açıklama yaparak Google'u restore ettiklerini problemi giderdiklerini açıkladılar. Fakat konuyla ilgili Google bir açıklamada bulunmadı. Bildiğiniz üzere güvenlik konusunda yatırım yapmaktan kaçınmayan Google dünyanın en güvenilir prestijli şirketlerinden biri. Ne yazık ki yaşadığı bu problem ile birlikte kullanıcıların kafasına güvenlik konusunda bir soru işaretine sebep oldu. Her ne kadar sorun kendisinden kaynaklanmış olmasa da hacklenen isim o oldu.

Peki siz Google'un Pakistan'lı hackler tarafından hacklenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?