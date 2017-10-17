Google, Chrome'daki virüsleri temizlemeye yarayan "Chrome Temizleme Aracı" uygulamasını indirime sundu...

Google, güvenli tarayıcı denilince ilk akıllara gelen Chrome için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Google şimdi de Chrome için virüs temizleme aracını indirime sundu. Chrome'a olası bir virüs bulaştığında devreye giren güvenlik sistemin açıklarını kapatan Chrome Temizleme Aracı, virüs tehditlerine açık olan Windows için geliştirildi.

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 ve Windows 7'de çalışan Chrome Temizleme Aracı, ESET ve Google işbirliği sonucu ortaya çıktı. Uygulamayı indirdikten sonra tarama yapabilir ve Chrome'a bulaşmış virüsleri temizleyebilirsiniz. Bu uygulamanın geniş çaplı bir antivirüs yazılımı olmadığını sadece Chrome'daki virüsleri temizledini belirtelim.