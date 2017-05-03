Yakında yayınlanacak olan Chrome 59, Mac kullanıcıları için kullanıcı deneyimini daha da geliştiren bazı küçük değişikliklerle etiketleniyor.

Chrome OS'nun istikrarlı kanalına yönelik yeni bir güncelleme, yeni cihazların kutudan çıktıklarında ve diğer değişiklikler arasında bazı değişiklikler getirdi. Bazı hata düzeltmeleri ve tek bir güvenlik tweak'u vardır, ayrıca İletişim Desteği seçeneği için URL'yi özelleştirme yeteneği ve internet üzerinden saat dilimi algılama ve zaman senkronizasyonu geliştirmeleri, özellikle hücresel bağlantılardaki cihazlar için geliştirmeler vardır. Bu birkaç küçük değişikliği bir kenara bırakırsak, güncelleme oldukça kuru.

Google, geçtiğimiz dönemlerde 32 ve 63 Bit işletim sistemleri için popüler internet tarayıcısı olan Chrome'un sürümlerini ayırmaya karar verdiğini açıklamıştı. Son olarak Google, yeni bir düzenleme yaptı. Bununla birlikte 64 Bit işletim sistemi kullananlar hem 32 Bit hemde 64 Bit Chrome'u kullanabilecekler. Ancak 32 Bit işletim sistemlerini kullananlar sadece 32 Bit'i kullanacaklar. 64 bit sürümü ile hızlandıracak önemli bir değişiklik yapıyor.

Google bunu istikrar, performans ve kullanıcı güvenliğini iyileştirmek için yaptığını savunuyor. Kararlı sürüm 58.0.3029.96 Windows, Mac ve Linux için Google Chrome artık kullanılabilir. Chrome'un ayrıca 64 bit sürümünde gelişmiş RAM yönetimi arttırılmış grafik performansı ve güvenlik güncellemeleri yer alıyor.

Ayrıca Chrome'un beta sürümünde MacOS sahiplerini de büyük bir süpriz bekliyor olacak bununla birlikte artık kullanıcılar bildirimlere uygulama üzerinden değil direkt olarak macOS üzerinden görebilecek. Bu sayede daha iyi bir performans sağlaması ön görülüyor.

Peki siz hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz?