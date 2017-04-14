Hafta başından beri Google Cardboard'la kombine Android'de Chrome'da videolar, oyunlar ve interaktif uygulamalar gibi WebVR içeriğini görüntülemek de mümkündür.

Google, açık sanal gerçeklik galerisi WebVR'nin Cardboard kullananlar tarafından kullanabileceğini açıkladı. Artık tek ihtiyacınız olan şey bir Android telefon ve WebVR oyunlarını kullanmak için bir Cardboard kulaklıktır. WebVR, tarayıcılarda çalışan bir VR standardıdır. Siteye göre "Hedef, sahip olduğunuz cihaz ne olursa olsun herkesin VR deneyimlerine girmesini kolaylaştırmak"

Sadece VR'yi daha kolay yaşayabileceğiniz gibi bir tarayıcı oyunu gibi VR yazılımını geliştirebilirsiniz. Google ayrıca, kullanıcıların oynamak için yeni şeyler bulabileceği özel bir WebVR Denemeleri galerisi açıyor.

Şu anda, galerideki tüm oyunlar ücretsiz. Her Denemede, başkalarının kendi oyunlarını yapmasına yardımcı olmak için çevrimiçi kod da eşlik ediyor. Google'a göre, Oculus ve Vive gibi kulaklıklar için masaüstü WebVR desteği çok yakında çıkacak.