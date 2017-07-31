Google nihayet yaklaşmakta olan bir Android sürümünde Bluetooth pil göstergeleri ekliyor.

Google'ın mobil işletim sisteminin sinir bozucu yönlerinden birisi, Android'in bahçesinde çitlerle dolaştığımda Bluetooth pil seviyesi göstergesi bulunmaması. Evet, BatON gibi üçüncü parti çözümler var, ancak bunlar sınırlı sayıda aygıtla çalışırlar. Bununla birlikte, Google, bu göstergelerin Android'e dahil edilmesiyle çözülecek.

XDA Geliştiricileri'nin ilk bildirdiği gibi gelecekteki güncelleme, bağlı Bluetooth aksesuarınızın pil miktarını size gösterir. Samsung, LG ve OnePlus telefonları olanlar için bu yeni bir gelişme değildir. Söz konusu yeni özellik Android'e entegre edilecektir. Ancak güncelleme bu özelliği sistem seviyesinde birleştiriyor olup yani stok Android'li millet en çok fayda sağlayacaktır. Bu özelliğin zaten Bluetooth standardının bir parçası olduğunu ve bu pil göstergelerinin görüntülenmesi için Google'ın yalnızca onu sonuna kadar birleştirmesi gerektiğini unutmayın.

Daha önce de belirtildiği gibi, Bluetooth aksesuarınızın pil düzeyini gösteren üçüncü parti çözümler var, ancak Google'ın entegrasyonu geliştiricilerin belirli pil yüzdelerini durum çubuğunun dışında görüntülemesine izin verecek. Daha spesifik olarak, Bluetooth aksesuarınızın pil düzeyini ana ekranınızda bir bildirim veya widget olarak görebilirsiniz.

Bunlardan herhangi birinin tek kötü yanı, beklemeniz gereken şey var. Güncelleme yakın zamanda gelmeyecek gibi görünüyor. Ne zaman olursa olsun bu durum memnuniyetle karşılanacaktır.

Peki siz Bluetooth pil seviyesi göstergelerini görmek istiyor musunuz?