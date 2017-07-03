Google Drive kullanıcılarının işine yarayacak bir özelliği hakkında şirket erteleme kararını bugün blog sitesinde açıkladı.

Google, kullanıcı dosyalarında Google Drive bulut hizmetinde kaydeden PC ve Mac kullanıcıları için bir değişiklik yapıyor. Google, 28 Haziran'dan itibaren bu kullanıcılar için yeni Yedekleme ve Senkronizasyon uygulaması sunmaya başlayacağını açıkladı.Ancak şimdi resmi blog yazısında bu durumu ertelediklerine yer verdiler.

Yedekleme ve Senkronizasyon uygulaması mevcut Google Drive yükleyici istemcisinin yerini alacak ve ayrıca masaüstü Google Fotoğraflar yükleyicisine entegre edilecekti. Yeni uygulama yayınlandığında kullanıcılar, yükleyiciye kendi Google Hesabı aracılığıyla oturum açabilir ve daha sonra kendi PC veya Mac'lerinde Google Drive hesaplarına sürekli olarak yedeklemek istedikleri belirli klasörleri seçebileceklerdi. Böylece yedekleme işi kolaylaştırılacaktı.

Google yeni yedekleme ve senkronizasyon uygulamasını "geri bildirim" sonrasında erteleme kararı aldı. PC ve Mac kullanıcılarının dosyaları otomatik olarak buluta yedeklemesine izin verecek yeni hizmetin 28 Haziran'da gerçekleşeceği söylendi. Şimdi, resmi blog yazılarına güncellendi Google biraz daha uzun süreceğini açıkladı.

Google açıklamasında, "Değerli geribildirimlerinize dayanarak, ürün üzerinde iyileştirmeler yaparken Yedekleme ve Senkronizasyonun başlatılmasını ertelemeye karar verdik" sözlerine yer verdi. "Önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya çıkarmayı planlıyoruz, ancak lütfen özel tarih için G Suite Sürüm Takvimini izleyin."

Birçok kişi muhtemelen bu özellik için video, ses veya fotoğraf klasörlerini seçmek isteyecektir. Ayrıca, yedekleme için tüm PC masaüstünü seçebiliyorlardı, ancak büyük ihtimalle Google Drive'ın bulut kullanıcıları için sunduğu 15 GB'dan daha fazla depolama alanı satın almalarına neden olacaktı. Google, Yedekleme ve Senkronizasyon uygulamasının düzenli tüketiciler için yapıldığını belirtti.

Peki siz Google Drive kullanıyor musunuz?