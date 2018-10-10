Google, Avrupa Birliği'nin 4,34 milyat euroluk 'tekelle mücadele cezası' kararına karşı çıktı...



Avrupa Birliği Komisyonu, 3 ay önce Android işletim sistemi rakiplerini engellemek için kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,34 miyar euroluk 'tekelle mücadele cezası' vermişti.

Google yapmış olduğu açıklamada, AB Komisyonu'nun Android için verdiği kararı Lüksemburg'a götürdüğünü duyurdu. Karar, Avrupa Birliği'nin en yüksek ikinci yargı organı olan AB Genel Mahkemesi'nde temyiz edildi.

Google, arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Avrupa Komisyonu tarafından 2,4 milyar euro para ödeme cezasına çarptırıldı. Komisyonun kararı, Google'ın stratejisinde gözlemlenen iki aykırı kalıba dayanıyor;

Bunlar kendi ürünlerine daha fazla önem vermesi ve rakip ürünlere daha az önem vermesi. Şu anda da şirket, kendi ürün listelemelerini aramaların en üstünde ya da yakınlarında görüntülüyor.

Konu hakkında açıklama yapan Avrupa Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Google'ın Avrupa Birliği'nin tekelleşmeye karşı getirilen yasalarını çiğnediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Google'ın karşılaştırmalı alışveriş hizmeti, rakip firmalardan daha iyi bir platformla müşterileri kendisine çekmek yerine, bir arama motoru olarak pazardaki hakimiyetini kendi lehine kullanma ve rakip firmaları kullanıcıların gözünden uzaklaştırma stratejisi üzerine kuruldu."