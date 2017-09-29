Nvidia bugün, Google Assistant'ı getiren Shield TV set üstü kutusu için yazılımının 6.0 sürümünü piyasaya sürdü.

İlk önce Ocak ayında CES'te tekrar duyuruldu, Google Asistan Nvidia Shield TV, medya yürütme, sesli arama ve akıllı ev denetiminin eller serbest kontrolü için olanak tanıyor. Shield TV, tam Google Yardımcısı deneyimini elde eden ilk Android TV; Google önümüzdeki aylarda Sony TV ile de Android TV ile geleceğini de ekledi.

Shield TV'deki TV'deki Google Yardımcısı önceki sürümlerde mevcut olan Google Ses Araması'na çok benziyor olabilir, ancak daha temiz bir görsel tasarım ve daha fazla özellik ile geliştirilmiştir. Nvidia, zamanlayıcılar, alarmlar ve telefon görüşmeleri gibi bir avuç dolusu işlevin yanı sıra Shield TV'deki Assistant Google Home'da yapabileceği her şeyi yapabildiğini söylüyor.

Medya kontrolü için Google Asistan, sesi Google Ana Sayfa veya diğer Google Cast hoparlörlerine gönderebilir. Bir şey izlerken ses çıkarmak, duraklatmak, atlamak, ileri sarmak veya ses seviyesini ayarlamak için kullanılabilir. Ayrıca, uygulamalar içinde derin entegrasyona sahiptir, bu nedenle doğrudan Netflix, HBO ve diğerlerinden içerik gönderebilir.

Yardımcının bir Google Ana Sayfa'sında TV'de sahip olduğu avantaj, sesli geri bildirimlere ek olarak, yanıtların büyük bir ekranda görüntülenebilmesidir. Ajanda randevularımı televizyonun ekranında gösterebilmek için, gündemde olanı sormak isteyen bir hava durum raporu isteğine görsel beş günlük tahmini eşlik ettirilir. Bu, Google Asistan'ın telefonda nasıl çalıştığı gibi daha fazla bilgi ve takip önerilerini göstermektedir.

Android TV'de Google Asistant'a ait birçok özellik aktif olarak kullanılabiliyor. Bununla birlikte Google Assistant ile çalışan ışıklar veya termostatlar gibi akıllı ev aletlerini kontrol edebilir. Televizyonunuzda doğru HDMI CEC desteği varsa, hatta TV'yi kapatmak veya ses seviyesini kontrol etmek için kullanılabilir. Google Assistant yükseltmesiyle birlikte Nvidia, Shield TV'ye daha akıllı ev kontrolü sağlamak için Samsung'un SmartThings bölümü ile ortaklık kuruyor.

Shield 6.0 yazılımı bugün başlayacak olan tüm Shield TV cihazlarında indirilebilir. Nvidia, Shield TV'nin yeni ve mevcut sahiplerinin güncellemenin bir parçası olarak YouTube Red'in üç ayını ücretsiz olarak alacaklarını söylüyor.