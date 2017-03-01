Google Assistan, yakında Android Nuga ve Marshmallow'ı çalıştıran tüm akıllı telefonlarda kullanıma sunulacak.

LG, Android Wear 2.0'da AI'nın piyasaya sürülmesini takiben, Mobil Dünya Kongresi'ndeki LG G6 adlı yeni cihazında Asistan'ın yer alacağını açıklayan ilk şirketlerden biri oldu.

Google Yardımcısı, Avustralya, Kanada ve İngiltere'de piyasaya sürülmeden önce bu hafta ABD'deki İngiliz kullanıcılarına sunulmaya başlayacak. Alman konuşmacıları da güncellemeyi alacaklar. Google, Google Assistant'ın Nougat ve Marshmallow çalıştıran uygun Android telefonlarına Google Play Services ile otomatik olarak geleceklerini söyledi.

AI ilk olarak Google'ın Pixel ve Pixel XL'de başlatıldı. Siri'den daha akıllı olduğu belirtiliyor. Çünkü Google'ın "hızlı yanıtlar için uygun, içeriğe dayalı akıllı öneri" dediği şeyleri sunmak için sözde akıllı yanıt özelliği kullandığı ve yanıtı yanıtlamak için nasıl cevaplamayı öğrendiğini öğrenir.

Google Asistan'ı kullanmaya başlama

Telefonunuzu ilk kez kurduğunuzda, Google Asistan'ı etkinleştirmeniz istenir ve size "Tamam Google" komutu için ses kaydettirme konusunda rehberlik eder. Bunu başlangıçta ayarlamak istemiyorsanız, Google Asistan'ı ilk kez etkinleştirmeye çalıştıktan sonra, aynı kurulum sürecinde yönlendirileceksiniz.

Alternatif olarak, kurulduktan sonra, Google uygulamasına, Ayarlar, Sesli ve "Tamam Google" algılamasına giderek sesinizi öğrenmek için cihazı yeniden eğitebilirsiniz.

Pixel ve Pixel XL'de Google Assistant'a erişmek için, bir dizi renkli nokta görünmesi için Ana Düğme üzerine uzun basın veya "Tamam Google" deyin. Ayrıca, Android Wear 2.0'ı çalıştıran LG'nin en son dizi akıllı göstergelerinde AI'ye erişmek için sesli komutlar da kullanabilirsiniz. Google Asistanı önümüzdeki aylarda diğer akıllı telefonlarda da yer alacak.

Asistanı açtığınızda, "Size ne yardım edebilirim?" Diye soracaktır. Ve size çeşitli seçenekler gösterecek. Google Asistan, sizi onunla konuşmaya teşvik etmek için bir sohbet ekranı kullanır.

Asistan size göre özelleştirildi, böylece uygulamalarınızla bağlantı kurar ve kişiselleştirilmiş tavsiye almanıza yardımcı olması için konumunuzu izler.

Mesela, "İstanbul fotoğraflarımı göster", "sonraki uçuşum nedir" veya "bir sonraki randevum ne zaman?" diyebilirsiniz. Başka yerlerde, bulunduğunuz yeri bilerek, Google size sorularınıza yerelleştirilmiş cevaplar verebilir. Verilen örnekler arasında "Bu akşam hava durumu nedir?" sorularını sorabilirsiniz.

Google Assistant ile oyun oynamak

Google Asistan, yalnızca ciddi, günlük görevler için değil. Yerleşik oyunlar ile birlikte gelir ve web'de arama yapmanıza yardımcı olur.

Peki siz Google Asistan için ne düşünüyorsunuz?