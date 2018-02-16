Google'ın sesli asistanı Google Asistan'ın 2018 yılında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor...

Google sesli asistan işine gogole Asistan ile giriş yapmış ve son zamanlarda Siri'den daha iyi sonuçlar verdiği için çok beğenilmişti. Google, Google Asistan için Google home ekosistemi oluşturmuş ve bu bağlamda akıllı hoparlörlerini satışa sunmuştu.

Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilen Google Asistan ve Home ürünlerinin bu yıl içerisinde Türkiye'ye gelme ihtimali doğdu.

Elde edilen bilgilere göre, Google Asistan bu sene içinde 52 farklı ülkeye gelecek. Aynı zamanda Google Asistan'a 17 farklı dil eklenmesi bekleniyor. 52 ülkenin içinde Türkiye'nin olduğundan şüphemiz yok. Fakat Google Asistan'ın 17 dil seçeneğinin içinde Türkçe olup olmadığını henüz bilmiyoruz.

Google Asistan ile beraber Türkiye'de Google Home ürünlerinin de satışa sunulma ihtimali yükseliyor. Apple'ın henüz ülkemizde Siri destekli HomePod'u satışa sunmadığını, Google'ın Apple'dan önce davranarak Türkiye pazarında iyi bir konum elde edeceğini söyleyelim.



Sizce Google Asistan'a Türkçe dil desteği gelecek mi?