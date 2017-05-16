I/O geliştirici konferansında 2016'da resmi olarak tanıtılan Google Assistant, üçüncü taraf uygulamaları destekleyen başarılı bir yapay zekadır.

Google, yakın gelecekte muhtemelen Google I / O sırasında yapılan duyurunun bir parçası olarak Google Asistanı için bağımsız bir iOS uygulaması ile iPhone ve iPad sahiplerinin arama şirketinin en yeni dijital asistanını kullanmalarına izin vereceklerini açıkladı. Geliştirici konferans önümüzdeki hafta gerçekleşecek.

Google'ın Siri, Alexa ve Bixby gibi yapay zekalı sanal asistanlara karşı geliştirmiş olduğu yapay zeka deplasmana hazırlanıyor. Ortaya atılan iddialar eğer doğruysa Google, Asistan uygulamasını Apple'ın mobil işletim sistemi iOS için aktif edecek.

Geçtiğimiz yıl Google tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında görücüye çıkan Asistan, etkinliğin yıldızıydı. Kısa bir süre önce Google, Asistan'ı daha fazla yaymak adına uygulamalara sunmuştu. Şimdi ise yapay zekalı asistanın rakibinin evinde deplasmana gidecek olması herkesi heyecanlandırıyor.

Google Asistan sizce başarılı olur mu?