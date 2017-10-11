Google, Apple'ı kısa bir süre için satın aldı. İşte detaylar...

İki teknoloji devi Apple ve Google arasındaki ekişme çoğu zaman donanım ve yazılım üzerine oluyor. Apple ve Google birbirine karşı bu savaşı şimdiye kadar hep bu doğrultuda devam ettirdi. Birbiriyle kıyasıya mücadele eden iki şirket arasında çok ilginç bir gelişme yaşandı.

Dow Jones, dün ekomonide yaşanan dev dalgalanmalar sonucunda Google'ın Apple'ı satın aldığını açıkladı. Hemde Google'ın Apple'ı satın almak için 9 milyar dolar ödeme yaptı. $AAPL hisselerini satın alan Google, sadece 2 dakikalık bir hükümdarlık yapabildi. Daha sonrasında Dow Jones sorunu düzeltildi.

Dow Jones'un sorunu düzeltmesi ve özür dilemesi maalesef ki Apple'ın hisselerini olumlu etkilemedi. Olaydan önce 158 dolar olan $AAPL hisseleri, bu olayın ardından 155 dolara kadar geriledi. Dow Jones'un açıklamasındaki son bölüm ise bir hali enterasan. Dow Jones; "Yapay zekaların ekonomik birer güç oldukları gün, başarılı olan şirketler başarısız olanları bir bir yiyip bitirecekler." dedi.

Yapay zekanın ekonomide bir güç mü yoksa bir tehlike mi olacağını önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde göreceğiz. Bakalım, yapay zeka geliştiriyoruz derken, güvenlik önemlerini almadan sorunlu bir sistem bizleri mi karşılayacak?