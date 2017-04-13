Sahip olduğu özellikler sebebiyle Allo kısa bir zaman içerisinde mükemmel bir iletişim alternatifi haline geldi. Beklenen yedekleme özelliğine sonunda kavuştu..

Google'ın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği uygulamasına yönelik iyileştirmeleri devam ediyor. Google Allo'nun ana rakibi WhatsApp'dır ve bu adamların çok iyi yaptıklarına inanan bir şey var; sohbet yedekleme.. Allo'nun 9.0 sürümü, muhtemelen yakın gelecekte etkinleştirilebileceği söylenecek kanıtlarla kod dizelerini gösterir ve muhtemelen konuşmaların nereye gideceğini seçme seçeneğine sahip olursunuz.

Google Drive'ı kullanarak sohbetleri bulutta saklamayı seçmek mümkün olacak. Alternatif olarak, yerel saklama alanını tercih edenler de bu konuşmaları harici depolama alanına koyabilir. Ayrıca, başka bir dize hizmetin arka planda yapılabilen görüntüleri, video ve diğer medyaları geri yükleyebileceğini öne sürüyor.

Yedekleme özelliğinin dışında Hızlı Selfie özelliği de bir diğer dikkat çeken yeni özellik. Kullanıcılar uygulamanın köşesinde bulunan kısayol yardımıyla hızlı bir şekilde fotoğraf çekip gönderebilecek. WhatsApp gibi popüler mesajlaşma uygulamalarında bir süredir bulunan yedekleme özelliği kullanıcıların cihazlarını sıfırladıklarında yahut değiştirdiklerinde ulaşabilmesine olanak sağlıyor. Google Allo'nun yeni güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmezliğini koruyor.

Google Allo uygulamasını Android cihazlarınıza indirmek için tıklayınız

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Peki siz Google Allo'yu nasıl buluyorsunuz?