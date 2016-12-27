Google Akıllı Saat Sektöründe Fark Yaratabilecek Mi?

2017 yılında pek çok farklı marka tarafından teknoloji sektöründe yeni ürünlerin piyasaya sunulacağı bilinse de bu konuda farklılıklar ve yenilikler de gelmeye devam ediyor. Google tarafından 2017 yılının ilk çeyreği itibariyle iki farklı amiral gemisinin üretileceği ve son dönemlerde büyük eleştiri alan akıllı saat sektörünün Google ile birlikte yeniden yükselebileceği konuşulur. Öyle ki akıllı saatlere yönelik geliştirdiği işletim sistemleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Google Android Wear 2.0 işletim sistemi üzerinden geliştireceği yeni akıllı saatlerle çok daha yüksek özellikleri saatler üzerinden sunabilecek. Bu bakımdan geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşımlar sonrasında yeni akıllı saatlerde hangi özelliklerin yer alacağı ve akıllı saat sektöründe hangi yeniliklerin sunulacağı da merak edilmeye başlandı.

Google Sistemleriyle Desteklenecek!

2017 model akıllı saatlerde Pay ve Google Asistan gibi Google'ın bugüne kadar geliştirmiş olduğu en önemli uygulamaların ve özelliklerin de bulunması bekleniyor. Bu açıdan bakıldığında bile Google kalitesi ile donatılacak bir saatin mevcut sistemlerle entegrasyonda daha başarılı olması ve daha iyi bir performans sunması bekleniyor. Yapılan tahminlerde bugüne kadar pek çok farklı iddia gündeme getirilmiş olsa da Google tarafından nasıl bir akıllı saatin piyasaya sunulacağı tam olarak bilinmiyor.