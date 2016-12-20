Google 2017'de Chrysler Pacifica İle Yolda

Sürücüsüz araba projesi kapsamında Google tarafından uzun zamandan beri özel projeler geliştirilirken bu konudaki en önemlisi ortak Waymo. Ortak bir şekilde geliştirilen yeni araç için 2017 yılı itibariyle satışa başlanacağı belirtilirken Chrysler Pacifica adı verilen araçla Google böylece 2017 yılı itibariyle yollarda olacak.

Sürücüsüz Otonom Sürüş Keyfi

Google sürücüsüz otomobil konusunda uzun zamandan beri çalışmalarını sürdürürken yapılan testler ile birlikte aracın piyasaya sunulması ancak mümkün oldu. Google tarafından desteklenen bu araç projesinde özellikle 2017 yılı sonrasında ilginin oldukça yüksek olması bekleniyor. Bu açıdan paylaşımı yapılan araç için şimdiden yüksek bir ilginin gösterildiğini söylemek mümkün. Araçların farklı teknik özelliklere sahip olması ve özellikle arka planda Google'ın destek vermesi pek çok kişi için güven veriyor. Bu açıdan araç için önümüzdeki yıllar itibariyle yapılacak satış işlemlerinin marka adına yüksek bir gelir getirebilmesi de söz konusu.

Yapılan paylaşımlarda araç ile ilgili detaylar paylaşılırken bugüne kadar üç buçuk milyon kilometrede sürücüsüz araç testinin gerçekleştirildiği ve bu testlerden elde edilen verilere göre geliştirmelerin yapıldığı belirtildi. Aracın üretimi için çalışılan araç üreticisi ise Fiat&Chrysler. Araç için yapılan tanıtımlar ve paylaşımlar ise şöyle;